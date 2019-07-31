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Eski MİT'çiye FETÖ'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından gözaltına alınan, bir dönem MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın özel kalem müdürlüğünde görev yapan eski MİT'çi İdris Karagöz, tutuklu yargılandığı davada 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ankara...
Güvenlik 31.07.2019, 17:01
Karagöz'ün, 'devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmek', 'anayasal düzeni ihlal etmek' suçlarından ise beraatına karar verilirken, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
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