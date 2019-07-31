FETÖ'nün emniyet imamı 'Kozanlı Ömer'in kardeşine 12 yıl hapis cezası
FETÖ/PDY'nin emniyet imamı, 'Kozanlı Ömer' olarak bilinen firari Osman Hilmi Özdil'in kardeşi Yasin Özdil, tutuklu yargılandığı davada, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ/PDY'nin emniyet imamı, 'Kozanlı Ömer' olarak bilinen firari Osman Hilmi Özdil'in kardeşi Yasin Özdil, tutuklu yargılandığı davada, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyeti sanık Özdil'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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