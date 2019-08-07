Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma, emniyet ve MİT tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, 300 bin TL ödülle Terörden Aranalar Listesi’nde ‘gri kategoride’ yer alan 'Harun' kod adlı Miktad Örde etkisiz hale...
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma, emniyet ve MİT tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, 300 bin TL ödülle Terörden Aranalar Listesi’nde ‘gri kategoride’ yer alan 'Harun' kod adlı Miktad Örde etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristin, sözde Yüksekova YPS-Halkla İlişkiler sorumlusu 'Harun' kod adlı Miktad Örde olduğu tespit edildi. Ayrıca bu teröriste yardım ve yataklık eden bir şüpheli de yakalandı.
|İmsak
|04:06
|Güneş
|05:45
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:51
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:36
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0