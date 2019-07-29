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Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arananlar kategorisinin gri listesinde yer alan 'Hvinrej Çarçella' kod adlı PKK'lı Bilal Kaplan'ın, 26 Temmuz'da Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın...
Güvenlik 29.07.2019, 19:11
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
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