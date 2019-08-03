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Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,...

Güvenlik 03.08.2019, 10:56 03.08.2019, 11:07
Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

#hava harekatı #Irak kuzeyi Haftanin bölgesi #pençe harekatı #Milli Savunma Bakanlığı #Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
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