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Lastik değiştirirken TIR çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
ANKARA'da, lastik tamircileri Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş, çevre yolunda TIR’ın patlayan lastiğini değiştirirken, başka bir TIR’ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada, lastiği patlayan TIR’ın şoförü de ağır yaralandı. Kaza,...
Güvenlik 30.07.2019, 08:45
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