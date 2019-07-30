Lastik değiştirirken TIR çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Caner ÜNVER/ANKARA, ()- ANKARA'da, lastik tamircileri Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş, çevre yolunda TIR’ın patlayan lastiğini değiştirirken, başka bir TIR’ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada, lastiği patlayan TIR’ın şoförü de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Yenikent'teki katı atık depolama alanına çöp götürmek için yola çıkan Özgür Kirişçi yönetimindeki 06 FU 1618 plakalı TIR'ın yolda lastiği patladı. Aracı yolun sağına çeken Kirişçi, yardım çağırdı. 35 BED 476 plakalı kamyonetle gelen Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş, patlayan lastiği değiştirmek için harekete geçti. Bu sırada Ahmet Koç yönetimindeki 38 VT 378 plakalı TIR, önce park halindeki kamyonete, ardından da lastik tamircileri Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş ile TIR'ının şoförü Özgür Kirişçi'ye çarptı. Kazada, TIR'ın altında kalan Çalar ve Sarıtaş yaşamını yitirdi, Özgür Kirişçi ise ağır yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kirişçi, yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilkent’teki Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kirişçi’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Kuzey Çevre Yolu’nun iki şeridi, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı karayolunda, araçların vinçle kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.Gözaltına alınan TIR şoförü Ahmet Koç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.