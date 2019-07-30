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MGK toplantısı başladı
MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı, saat 15.17'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında basına kapalı...
Güvenlik 30.07.2019, 16:02
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı, saat 15.17'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında basına kapalı yapılan toplantının ardından MGK bildirisinin yayımlanması bekleniyor.
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