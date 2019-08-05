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MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan 'güvenli bölge'ye yönelik ABD'li askeri yetkililer ile görüşmelerin başladığı açıklandı.

Güvenlik 05.08.2019, 10:15 05.08.2019, 10:23
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan 'güvenli bölge'ye yönelik ABD'li askeri yetkililer ile görüşmelerin başladığı açıklandı.


Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askerî yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00'da MSB/Ankara'da başlamıştır" denildi.

#ABD askerî yetkilileri #Güvenli Bölge #güvenlik haberler #Milli Savunma Bakanlığı #MSB: ABDli askeri yetkililer ile görüşme başladı
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