MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan 'güvenli bölge'ye yönelik ABD'li askeri yetkililer ile görüşmelerin başladığı açıklandı.



Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askerî yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00'da MSB/Ankara'da başlamıştır" denildi.