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MSB: Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgesine yapılan tanksavar saldırısı sonucu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.
Güvenlik 09.08.2019, 14:19 09.08.2019, 20:03
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgesine yapılan tanksavar saldırısı sonucu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.
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