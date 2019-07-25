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MSB, Irak Kuzeyinde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metine bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güvenlik 25.07.2019, 17:05 25.07.2019, 17:28
MSB, Irak Kuzeyinde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metine bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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