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MSB, Irak Kuzeyinde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metine bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Güvenlik 25.07.2019, 17:05 25.07.2019, 17:28
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metine bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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