MSB: Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.



