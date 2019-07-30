MSB: Irak kuzeyinde en az 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, ()-MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekâtında en az 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtı ile en az 4 PKK'lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.



