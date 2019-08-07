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Pençe harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Harekâtı'nda, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 80'e çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada,...

Güvenlik 07.08.2019, 11:36 07.08.2019, 12:28
Pençe harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Harekâtı'nda, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 80'e çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu" denildi.

#Pençe Harekatında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
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