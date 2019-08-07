Polisten kaçarken Çubuk Çayı'na düştü
Caner ÜNVER/ANKARA, ()- ANKARA'da, uygulama yapan polis ekiplerini görünce otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Adem K., Çubuk Çayı'na düşüp, ayağını kırdı. Olay, saat 02.00 sıralarında Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi'nde...
Caner ÜNVER/ANKARA, ()- ANKARA'da, uygulama yapan polis ekiplerini görünce otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Adem K., Çubuk Çayı'na düşüp, ayağını kırdı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol alıp otomobiliyle trafiğe çıktığı öne sürülen Adem K., Atatürk Caddesi'ne geldiğinde trafik polislerinin yol uygulaması yaptığını gördü. Adem K., otomobili yol kenarına bırakıp, koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekipleri de peşine düştü. Telsizden yapılan anons üzerine yaya devriye görevindeki çarşı bekçileri de alana geldi. Ekipler, Çubuk Çayı'nın kenarındaki bir kafeye saklanan şüphelinin peşinden içeri girdi. Bu sırada panikleyen Adem K., dengesini yitirerek yaklaşık 5 metre yükseklikten Çubuk Çayı'na düştü. Çayın kenarındaki toprak alana sırt üstü düşen Adem K., oturduğu yerden kalkamadı.
SURİYELİ GÖÇMEN SIRTINDA ÇIKARDI
'ADIMI HATIRLAMIYORUM'
Adem K'.nın ilk müdahalesi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Şüpheli, polis ekiplerinin ismini sorması üzerine adını hatırlamadığını söyledi. Adem K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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