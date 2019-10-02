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Şanlıurfa’da PYD/PKK üyesi terörist yakalandı

Şanlıurfa’da PYD/PKK üyesi bir terörist, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla gizlendiği evde gözaltına alındı.

Güvenlik 02.10.2019, 14:01 02.10.2019, 14:15
Şanlıurfa’da PYD/PKK üyesi terörist yakalandı

Şanlıurfa’da PYD/PKK üyesi bir terörist, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla gizlendiği evde gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Haliliye ilçe kırsalında adresi tespit edilen PYD/PKK üyesi teröristin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri harekette geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda adı açıklanmayan PYD/PKK üyesi terörist yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin işlemleri sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#terörist #asayiş #Şanlıurfa
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