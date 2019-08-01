Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist Rıdvan Tarhan, 300 bin TL ödülle aranıyordu
SİİRT’te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesinde gri kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde Gabar Cephe 5’li yürütmede görevli 'Welat Serhat’ kod adlı Rıdvan...
SİİRT’te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesinde gri kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde Gabar Cephe 5’li yürütmede görevli 'Welat Serhat’ kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu ve 300 bin TL ödülle arandığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında jandarma ekipleri tarafından 29 Temmuz 2019 tarihinde Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten biri olan 'Welat Serhat’ kod adlı Rıdvan Tarhan’ın, Terörden Arananlar listesinin gri kategorisinde yer aldığı ve 300 bin TL ödülle arandığı bildirildi. Ayrıca, teröristin PKK/KCK terör örgütünün sözde Gabar Cephe 5’li yürütmede görevli olduğu tespit edildi.
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