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Silahlı saldırıdan kaçarken otomobili duvara çarptı: 2 yaralı

ANKARA'da, eğlence mekanından çıkarken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişinin kaçmaya çalıştığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkararak duvara çarptı. Saldırıda başından vurulan G.A., ağır, M.G. ise koluna isabet eden...

Güvenlik 04.08.2019, 02:16
Silahlı saldırıdan kaçarken otomobili duvara çarptı: 2 yaralı
ANKARA'da, eğlence mekanından çıkarken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişinin kaçmaya çalıştığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkararak duvara çarptı. Saldırıda başından vurulan G.A., ağır, M.G. ise koluna isabet eden kurşunla hafif yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Çankaya Cumhuriyet Mahallesi Bayındır-1 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanından çıkan G.A. ve M.G., 06 BMG 502 plakalı otomobile bindikleri sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu sürücü G.A., başından vurulurken, M.G. de koluna isabet eden kurşunla yaralandı.
500 METRE İLERDE DUVARA ÇARPTI
Saldırıdan kaçmaya çalışan sürücü, otomobili Süleyman Sırrı Caddesi üzerinden Aksu Caddesi yönünde sürdü. Yaklaşık 500 metre ilerleyen otomobil, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü önündeki duvara çarparak durdu. Silahla yaralanan 2 kişi, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan G.A. ve M.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alınan G.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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