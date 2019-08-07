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Taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
ANKARA’da, taksi ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Mamak Gülveren Mahallesi’nde meydana geldi. Plevne Caddesi üzerinden Gültepe Caddesi’ne dönen Ferhat Onur yönetimindeki 06 T 0300...
Güvenlik 07.08.2019, 00:06
Kaza, saat 22.30 sıralarında Mamak Gülveren Mahallesi’nde meydana geldi. Plevne Caddesi üzerinden Gültepe Caddesi’ne dönen Ferhat Onur yönetimindeki 06 T 0300 plakalı taksi, iddiaya göre Plevne Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Baykuş yönetimindeki 17 SU 292 plakalı otomobille kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, hurdaya dönen 17 SU 292 plakalı otomobildeki 4 kişi sıkıştı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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