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Tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti
ANKARA'da Ali Arslan (27), konuşmak için buluştuğu husumetlisi İsmet Tamkoç'u (27) tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi. Olay, dün sabaha karşı Pursaklar ilçesinde Gümüşoluk Mahallesi,...
Güvenlik 22.08.2019, 16:45
Olay, dün sabaha karşı Pursaklar ilçesinde Gümüşoluk Mahallesi, Bağlar mevkiinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan Ali Arslan ile İsmet Tamkoç, konuşmak için buluştu. İkili, yol kenarında park ettikleri otomobilde bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Arslan, yanındaki tabancayı çıkararak İsmet Tamkoç'u, başına 2 el ateş ederek öldürdü. Arslan, daha sonra aynı silahla kendi başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.
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