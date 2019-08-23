Tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti

ANKARA'da Ali Arslan (27), konuşmak için buluştuğu husumetlisi İsmet Tamkoç'u (27) tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi.Olay, dün sabaha karşı Pursaklar ilçesinde Gümüşoluk Mahallesi, Bağlar mevkiinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan Ali Arslan ile İsmet Tamkoç, konuşmak için buluştu. İkili, yol kenarında park ettikleri otomobilde bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Arslan, yanındaki tabancayı çıkararak İsmet Tamkoç'u, başına 2 el ateş ederek öldürdü. Arslan, daha sonra aynı silahla kendi başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.DEVRİYE GEZEN POLİSLER BULDUDün öğle saatlerinde bölgede devriye gezen polis ekipleri, yol kenarında park halinde bulunan 06 TAY 51 plakalı otomobilin içinde Arslan ve Tamkoç'un cansız bedenini buldu. Çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelede bulunan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Tamkoç ve Arslan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün toprağa verildi.