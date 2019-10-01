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Tunceli'de terör operasyonu

Mazgirt ilçesinde "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı" öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik 01.10.2019, 13:03 01.10.2019, 13:30
Tunceli'de terör operasyonu
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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen kişileri yakalamak amacıyla Mazgirt ilçesindeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kişi, "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" gerekçesiyle yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Mazgirt #terör operasyonu #tunceli
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