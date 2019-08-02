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Yaralı terörist ikna yoluyla teslim oldu
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 27 Temmuz'da Bitlis'te yapılan hava destekli operasyondan yaralı olarak kurtulan 'Rojen Diren' kod adlı Selma Oğuz'un ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 27 Temmuz...
Güvenlik 02.08.2019, 13:17
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