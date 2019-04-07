Haberler Ankara - Son Dakika Ankara Haberleri Haberler Ankara - Son Dakika Ankara Haberleri
07 Nisan 2019- Ekonomi G: 08 Nisan 2019

PTT Kpss'siz Personel Alımı 2019 Şartları

PTT personel alımlarının KPSS şartı olmadan gerçekleşmesi vatandaşların bu alımlara yoğun ilgi göstermesine sebep olmaktadır.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

PTT personel alımlarının KPSS şartı olmadan gerçekleşmesi vatandaşların bu alımlara yoğun ilgi göstermesine sebep olmaktadır.

Personel ihtiyacını kendi yapmış olduğu yazılı ve sözlü sınavlarla karşılamayı amaçlayan PTT, 2023 hedefleri doğrultusunda eksik olan pozisyonlarda değerlendirilmek üzere 60.000 olan açığı kapatmayı hedeflemektedir.

2018 yılında 5.000 kişi istihdam eden PTT, çalışan sayısının 45.000’e ulaşmasıyla ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını yapılacak alımlarla karşılamayı amaçlamaktadır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rapora göre 2018 yılında yapılan personel alım sınavında taşeron, teknik personel, gişe memuru, büro görevlisi gibi pozisyonlarda yazılı ve sözlü sınavda yeterli başarının sağlanamaması sebebiyle 5.000 kişilik alımın doldurulamadığı bu sebeple 2019 yılında yeni yapılacak sınavlarda başarılı olanlara yönelik personel alımlarının yapılacağı belirtilmektedir.

PTT’ye KPSS şartı olmadan personel alımı müracaatı yapabilmek için birtakım şartlar söz konusudur. Bu şartları taşıyanlar arasından yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlar ihtiyaç duyulan pozisyonlarda görevlendirilerek eksik kalan unvanlara ilişki personel alımı yapılması 2019 yılı içinde öngörülmektedir.

2019 yılında PTT kadrolarında meydana gelen ihtiyaçlar ve 2018 yılındaki sınav kadrolarının yeterli oranda doldurulamaması sebebiyle KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı duyurulmuştur. PTT halihazırda 45.000 personeli ile hizmet vermektedir. Fakat bu rakamın 2023 yılına kadar yapılacak alımlarla 100.000 kişiye ulaşması hedeflenmektedir. KPSS şartı olmadan PTT personel alımı başvurusu yapabilmek için;

Şeklindeki şartların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Yazılı ve sözlü sınavdan başarılı olan vatandaşlar kolluk kuvvetleri tarafından yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunun olumlu sonuçlanması akabinde göreve başlayacaktır. Güvenlik soruşturmaları olumsuz sonuçlananların başvuruları PTT tarafından kabul edilmeyecektir.

07 Nisan 2019 - Ekonomi

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
PTT Kpss'siz Personel Alımı 2019 Şartları mask
PTT Kpss'siz Personel Alımı 2019 Şartları
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek mask
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek
Zorlu Holding, Dünya Saati Uygulamasına Destek'te Bulundu mask
Zorlu Holding, Dünya Saati Uygulamasına Destek'te Bulundu
Borsa günü yükselişle tamamladı mask
Borsa günü yükselişle tamamladı
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü: 356 İşçi Alınacak mask
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü: 356 İşçi Alınacak
Merkez Bankası, fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı mask
Merkez Bankası, fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi mask
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi
Kara delik fotoğrafının arkasındaki kişi 29 yaşındaki Katie Bouman mask
Kara delik fotoğrafının arkasındaki kişi 29 yaşındaki Katie Bouman
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız" mask
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız"
Sudan halkı sivil darbe yaptı  mask
Sudan halkı sivil darbe yaptı 
ASKİ’den abonelere teknolojik kolaylık mask
ASKİ’den abonelere teknolojik kolaylık
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek mask
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek

GALERİ

Mehmet Günsür Kimdir? mask
Mehmet Günsür Kimdir?
Berna Keklikler Kimdir? mask
Berna Keklikler Kimdir?
Hande Erçel Kimdir? mask
Hande Erçel Kimdir?
Muazzez Ersoy Kimdir? mask
Muazzez Ersoy Kimdir?
Afra Saraçoğlu Kimdir? mask
Afra Saraçoğlu Kimdir?
Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay mask
Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL