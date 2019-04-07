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07 Nisan 2019- Gündem G: 08 Nisan 2019

Altınok, Mecidiye Pazar Alanında Vatandaşla Buluştu

Bir önceki belediye başkanlığı döneminde Keçiören’deki semt pazarlarının örnek gösterilmesi için birçok yeniliğe imza atan, Türkiye’nin farklı noktalarında da benzer çalışmaların yapılmasına ön ayak olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok

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Altınok, Mecidiye Pazar Alanında Vatandaşla Buluştu

Bir önceki belediye başkanlığı döneminde Keçiören’deki semt pazarlarının örnek gösterilmesi için birçok yeniliğe imza atan, Türkiye’nin farklı noktalarında da benzer çalışmaların yapılmasına ön ayak olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni hizmet döneminde pazarların yeniden düzene girmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Hafta sonunda Mecidiye Pazar Alanındaki esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla buluşan Altınok, “Makamda en fazla sabah 10.00’la öğleden sonra 14.00’a kadar bulunacağım. Ondan sonra makam falan yok. Vatandaşın içerisinde olup araziyi, alanı düzelteceğiz” dedi.

PAZARCI ESNAFINDAN VE VATANDAŞTAN SICAK İLGİ

Halkın içinden, vatandaşa dokunan ve gönül yapan belediyecilik anlayışıyla büyük teveccüh gören Başkan Altınok, sabahın erken saatlerinden akşam hava kararıncaya kadar geçen sürede Keçiören’in caddelerinde, sokaklarında ve parklarında vatandaşlarla sohbet edip sıkıntılarını dinlemeyi sürdürüyor. Keçiörenlilerin taze sebze ve meyve tüketebilmesi için hemen hemen her gün pazarları denetleyen Altınok, hafta sonu mesaisinde Mecidiye Pazar Alanında pazarcı esnafının ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştı. Altınok, bir yandan tebrikleri kabul etti bir yandan da pahalı ve çürük satış yapılmaması için pazarcı esnaflarını uyardı. Daha sonra pazarcı esnafının şikâyetlerini de dinleyen Altınok, problemlerin çözümü için gereken çalışmaların yapılacağını kaydetti. Çürük ürün satılmaması konusunda pazarcı esnafından söz de alan Altınok, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşların taleplerini geri çevirmedi.

“MAKAM FALAN YOK, VATANDAŞIN İÇERİSİNDE OLACAĞIM”

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, “Hayırlı olsun, sizi çok özledik. Keçiören sizi çok özlemiş. Siz varken Keçiören Keçiören’di. Temizliğe gösterdiğiniz özenden memnunduk. Şimdi de size güveniyoruz, arkanızdayız. 20 senedir Keçiören’deyim, çalışmalarınızı çok beğeniyorum, sizden başkasını beğenmiyorum” şeklinde konuştu. Vatandaşların sevgi gösterisi ve iyi dileklerine cevaben de Başkan Altınok, “Yeni görevimiz hepimize hayırlı olsun. Makamda en fazla sabah 10.00’la öğleden sonra 14.00’a kadar bulunacağım. Ondan sonra makam falan yok. Vatandaşın içerisinde olup araziyi, alanı düzelteceğiz” dedi.​

07 Nisan 2019 - Gündem

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