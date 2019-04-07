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07 Nisan 2019- Yaşam G: 08 Nisan 2019

Köpek ve İnsan Dostluğu

Köpek ve insanların arasındaki dost bağı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Doğada insanlar ile en samimi olan canlılardan bir tanesi olan köpeklerle olan ilişkimiz, bundan yaklaşık 15 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Henüz daha yerleşik hayata geçmenin temel

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Köpek ve İnsan Dostluğu

Köpek ve insanların arasındaki dost bağı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Doğada insanlar ile en samimi olan canlılardan bir tanesi olan köpeklerle olan ilişkimiz, bundan yaklaşık 15 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Henüz daha yerleşik hayata geçmenin temelleri atılmamıştı.

Bu nedenle insanlar göçebe bir hayat tarzına sahiptiler. Vahşi hayvanlar ve çetin doğa koşulları o zamanlar insanların en büyük düşmanı idi. Kurtlar insanlar için en tehlikeli hayvanlardandı.

Stres Hormonu Az Olan Kurtlar Mutasyona Uğradıktan Sonra İnsanlar Yaklaşıyor

Köpek ve insan dostluğu hikayesinin başlaması aslında kurtların mutasyona uğraması ile başlamıştır. Normal şartlar altında oldukça vahşi olan bu canlılar arasında bazılarının stres hormonu daha az bulunuyordu. Bu durum kurtların aradıkları besinleri bulmaları için insanlara daha çok yaklaşmasına neden oldu. Bu da onları daha az tehlikeli ve vahşi yaptı.

Kurtlar arasında uysal olanlar böylece insanlarla yakın ilişki geliştirmeye başladı. İnsanlar yanlarında kurtlar olduğu zaman kendilerini daha güvende hissediyorlardı. Çünkü çevrede halen vahşi hayvanlar vardı ve kurtlar bu vahşi hayvanların insanlardan uzaklaşmasını sağlayabilirdi.

Köpek insan dostluk ilişkisi sayesinde insanlar hayatta daha uzun süre kaldılar. Besin sıkıntısını bir ölçüde aştılar. Bu ikili fayda kısa süre sonra sıkı bir bağa dönüşecekti.

Köpekler Kurtların Evrimleştirilmesi Sonucu Ortaya Çıkmışlardır

Köpek ve insan dostluğu hikayesi kurtların köpek olarak evrimleşmesi ile ilgilidir. Kurtlar zaman içinde insanların faydasına olacak şekilde kontrollü olarak yetiştirilmeye başlandı. Buna yapay seçilim adı verilmektedir.

Köpekler ile insanlar birlikte yaşamaya başladıklarından köpekler insanların hal ve koşullarına uyum sağlamak zorunda kalıyordu. Yapılan araştırmalara göre eğer insan türü ortadan kalkarsa, insandan sonra ortadan kalkacak ilk canlı türü köpekler olurdu.

İnsanlar faydalanabilmek için köpeklerin çeşitliliğini artırdı. Ortaya farklı ırklarda, renklerde ve özelliklerde köpekler ortaya çıkmış oldu.

Köpekler en çok av için, iz sürmek amacı ile ya da diğer hayvanları yönetmek için kullanıldılar. Bu özellikler kendilerinden sonra gelen diğer köpeklere aktarıldı. Köpek ve insan dostluğu halen devam etmektedir.

07 Nisan 2019 - Yaşam

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