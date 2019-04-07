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07 Nisan 2019- Magazin G: 08 Nisan 2019

Ünlü Türk Erkeklerinin Yüzleri Altın Orana Göre Hesaplandı! Bakın Zirvenin Sahibi Kim Oldu…

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de “altın oran” meselesiydi.

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Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de “altın oran” meselesiydi. Güzelliğin ve estetik görünümün gizli formülü olduğu düşünülen ve tamamen belirli rakamsal oranlamalara dayanan bir sistem olan “altın oran” piyasaya çıktığı günden bu yana hakkında konuşulmaya devam ediliyor.

Akıllı telefon uygulaması olarak da hemen hemen herkesin ulaşabildiği altın oran hesaplaması, sosyal medyanın yeni trendi oldu. Bu uygulamaya Kraliçe Elizabeth’e komşu olmasıyla bilinen Türk gelin Aslı Watson, ünlü Türk oyuncu yıldızların fotoğraflarını yüklemesiyle yer yerinden oynadı.

Geçtiğimiz haftalarda önce altın orana sahip en güzel ünlü Türk kadınları başlığıyla sosyal medyada çok konuşulan altın oran hesaplama bu kez de erkekleri gündemine aldı. Aslı Watson, son dönemlerde adından sıkça söz edilen akıllı telefon uygulamasına şimdi de ünlü Türk erkeklerini yükledi. Bunun ardından altın oranı en yüksek ve en düşük çıkan yıldız isimler, sosyal medyanın yine en çok konuşulan konusu oldu.

Akıllı telefon uygulamasının altın oran ölçme ve hesaplama sistemi sayesinde ünlü Türk erkeklerinin aldığı puanlar belli oldu. Uygulamada yer alan ünlü Türk erkekleri arasında altın orandan en çok puan toplayan isim yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Tatlıtuğ aldığı 9,43 puanla birinciliğin sahibi oldu.

Tatlıtuğ’u 9,24 puanla Barış ARduç takip etti. Puanları merakla beklenen diğer isimlerden Kerem Bursin aldığı 9,18 puanla 3.lü olarak görüldü. Kerem’in hemen ardından Burak Özçivit 9,12 puanla dördüncü, Çağatay Ulusoy ise 9,09 paunla beşinci olarak çıktı.

Altın oran listesinde Burak Deniz 8,55 pauanla altıncı olurken, yedinciliği Kenan İmirzalıoğlu ve Engin Akyürek aldıkları 8,52 puan ile paylaştılar.Son dönemde yer adlığı televizyon dizisiyle adından sıkça söz ettiren Can Yaman, 8,28 puanla sekizinci olurken listesin sonunda 8,27’lik puanla Mehmet Günsür yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan altın oran hesaplama programında daha önce kadınlar listelenmişti. Bu listeye göre Beren Saat 9,33’lük puanla zirvenin sahibi olurken Fahriye Evcen 9,32 puan alarak ikinici, Burcu Esmersoy ise 9,21 puanla üçüncü olmuştu.

07 Nisan 2019 - Magazin

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