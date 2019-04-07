Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli Açıklamalarda Bulundu

Türk futbolunun en başarılı teknik direktörleri arasında gösterilen Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynayacakları BB Erzurumspor maçından önce maç hakkındaki beklentilerini, sezonun ikinci yarısında ortaya koydukları kötü performansı ve geleceği hakkındaki soruları yanıtlayarak açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk yarısında müthiş bir çıkış yakalayarak, Süper Lig izleyicilerinin beklediğinin üzerinde bir performans ortaya koyduklarını ifade eden Mustafa Denizli, doğru şeyleri takım olarak yerine getirince, puan cetvelinin üst sıralarında yer aldıklarını ve bunun bir örneğini Süper Lig’in ilk yarısında ortaya koyduklarını belirtti.

Aynı zamanda ilk yarıda başarılı performans ortaya koydukları dönemde bile birçok talihsizlik yaşadıklarının altını çizen başarılı çalıştırıcı, takımının karçırdığı penaltıları gol yapabilmesi durumunda ilk yarıyı lider olarak tamamlayacaklarını söyledi.

Sezonun ikinci yarısında da ilk yarıdaki gibi başarılı bir performans ortaya koyacaklarının beklentisi içinde olduğunu kaydeden Denizli, bu amaçla çalışmalarını sürdürdüklerini ancak devre arası transfer döneminde takıma katmak istedikleri iki futbolcunun transferlerinin gerçekleşmemesi sonucu büyük zaman kaybettiklerini dile getirdi.

Kaybettikleri 20 günlük bir sürecin kendi aleyhlerinde geliştiğini söyleyen Mustafa Denizli, kamuoyunda oyuncusu Trezeguet’nin gitme durumunun bulunduğunu ve onun alternatifi için arayışlara girdiklerini ifade etti. Bu süreçte iki futbolcunun takımdan ayrıldığını yerlerine 3’ü kiralık olmak üzere toplam 5 futbolcunun takıma kazandırıldığını belirten başarılı teknik adam, ikinci yarıya tam olarak hazır olmadan başladıklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in sezonun ikinci yarısının flaş takımı olarak gösterilen Çaykur Rizespor maçındaki yenilgiyle kötü bir serinin içine düştüklerini aktaran tecrübeli teknik adam, ilk yarıdaki çıkış serilerinin tam tersi bir grafik çizdiklerini ve uzun düşüş serisini durdurmakta zorlandıklarını açıkladı. Şu anda takımın içinde pozitif bir atmosfer oluştuğunu kaydeden Denizli, takım içindeki bu havadan memnun olduğunu dile getirdi.

BB Erzurumspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan kurt teknik adam, ligin sonuna yaklaşırken her takımın bir hedefinin olduğunu, bu sebeple kalan maçların çok yüksek mücadele altında geçeceğini düşündüğünü belirtti.