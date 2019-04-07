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07 Nisan 2019- Yaşam G: 08 Nisan 2019

Müge Anlı Neden Bu Kadar Başarılı?

Müge anlı programı, cinayet haberleri Müge Anlı tarafından sunulan ve gizemli olayların çözümünü ve detaylarını anlatan Tatlı Sert, birçok cinayetin de çözülmesine destek olmuştur.

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Müge Anlı Neden Bu Kadar Başarılı?

Müge anlı programı, cinayet haberleri Müge Anlı tarafından sunulan ve gizemli olayların çözümünü ve detaylarını anlatan Tatlı Sert, birçok cinayetin de çözülmesine destek olmuştur.

Müge Anlı her olayı uzmanlar ile araştırması, olay yerinde ki incelemeleri ve röportajları olayın çözüm noktası olmaktadır.

Başarı: Müge Anlı'nın Güvenilir Olması

Başarının en önemli kaynağıda Müge Anlı'nın güvenirliliği yanında, programın bilinirliği nedeniyle en ufak olayda dahi bir çok ihbar telefonu almaktadır.

Başarı: Müge Anlı'nın Programı Bir Marka Olması İzlenirliğinin Yüksek Olması

Her alınan ihbarı en ince ayrıntısına kadar inceliyen Müge Anlı ve ekibi, Türkiyenin gündemini sarsan bir çok olayıda aydınlatmış olmaktadır.

Müge Anlı tarafından sunulan Tatlı Sert, birçok farklı ve kan donduran olayları anlatması ve aydınlatması ile her kitleden kişiye hitap etmektedir. Müge Anlı, İstanbul’da dünyaya gelmiş olan ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hukuk alanında tamamlamıştır.

Evliliğini 2008 senesinde sonlandıran Müge Anlı, Tatlı Sert isimli programı ile cinayet haberlerinin derinliklerini incelemektedir. Televizyon hayatına ilk olarak magazin programlarında başlamış olan Müge Anlı, daha sonra Şenay Düdek ile beraber Kanal D’de yaptığı Dobra Dobra isimli magazin programında sohbet odaklı bir program yapmıştır.

Müge Anlı son dakika haberleri gündemi her zaman meşgul etmektedir. Müge Anlı tarafından sunulan Tatlı Sert, birçok farklı cinayet ve aile içi şiddet olaylarını ele almaktadır.

Müge Anlı tarafından sunulan Tatlı Sert, 2010 senesinde televizyonda yayınlanmaya başladı. Televizyon programında kaybettiği yakınlarını arayan kişilerden cinayet işleyen kişilere kadar birçok gizemli olay çözüme ulaştırılmaktadır.

Cinayeti işleyen kişilerin belli olmadığı davalar Tatlı Sert programında yeniden açılmaktadır. 2010 senesinde başladığı Tatlı Sert programından önce buna benzeyen bir formatta program sunan Müge Anl, yakınları ile görüşemeyen ya da cinayete kurban giden mağdurları da konuk olarak ağırlıyor.

Müge Anlı’da çözülen cinayetler ve esrarengiz olaylar oldukça fazladır. Müge Anlı’nın Tatlı Sert programının formatı çözülmeyen cinayetler, katilin belli olmadığı olaylar ve yaşanan aile için şiddet olayları işlenmektedir.

En son çözülen cinayet ise Müge Anlı programında canlı yayında 4 aydır kayıp olan Meral Polat’ın tutuklandığını açıklamıştır. Kayıp Meral Polat olayında şüpheli olan Hüseyin Emiroğlu’nun kasten adam öldürme suçlamaları sebebiyle cezaevine gönderildiği açıklandı.

Müge Anlı'nın programında ülkenin gündemine oturan olaylar sırasıyla, Müge Anlı Burhan akdağ olayı, Müge Anlı palu ailesi, Müge Anlı Cemal kara olayı, Müge Anlı cinci hoca olayı en çok konuşulan ve televizyonların ana haberlerine konu olmuştur.

Müge anlı programı, cinayet haberleri ve son dakika gelişmeleri de vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir.

Yolun Açık Olsun Müge Anlı, Başarılı Hayatın Devamlı Olsun....

07 Nisan 2019 - Yaşam

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