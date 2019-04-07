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07 Nisan 2019- Magazin G: 08 Nisan 2019

Survivor’da Dokunulmazlık Ödülü Kime Gitti?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor’da heyecan düşmek bilmiyor

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TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor’da heyecan düşmek bilmiyor. Her dönem yayınlanan Survivor sezonlarında olduğu gibi bu sezon da rekabetin hat safhada olduğu yarışmada, 41. bölüm yine nefesleri kesti.

Bu yayın sezonunda Türkiye – Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen Survivor 2019’da yarışmacılar oyun sonunda verilecek olan erzak ödülünün sahibi olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran yarışmalarından biri olan Survivor’da izleyiciler, bu sezonda da çok çetin rekabete tanık oluyor. Geçtiğimiz gün ekranlara gelen Survivor 2019 41. bölümde Türkiye ve Yunanistan tarafları erzak ödülünün sahibi olmak için ter döktü.

Siyah ve beyaz takımın ayrı ayrı yarıştıkları oyunda ödülün sahibi yalnızca bir takım oldu. Kıran kırana geçen mücadelede sırasında izleyiciler nefeslerini tuttu. Mücadelenin hat safhada olduğu 41. bölüm erzak ödülü yarışında, siyah ve beyaz takım 9’ar sayı üreterek yenişemedi.

Beraberlik durumunun bozulması için bayrak yarışına gidilme kararı alındı. Her dakikası büyük bir heyecanla takip edilen bayrak yarışının galibi beyaz takım oldu.

6 Nisan Cumartesi akşamı TV8 ekranlarından izleyicilerle buluşan Survivor 2019’da siyah ve beyaz takım bu hafta erzak ödülü için karşı karşıya geldi. Müthiş bir rekabetin yaşandığı erzak ödülü yarışında taraflar yenişemedi ve sonuç 9-9 olarak tabelaya yansıdı.

Bu eşitliğin bozulması için bayrak yarışına gidilmesinin ardından, yarışı kazanan ve aynı zamanda erzak ödülünün galibi belli oldu. Bayrak yarışında rakibine geçit vermeyen beyaz takım hem ödülün sahibi oldu hem de gelecek yarışlar için büyük moral sağlamış oldu.

Survivor 2019’da erzak ödülünün ardından dokunulmazlık ödülü de sahibini buldu. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede, kendi takımlarından bir arkadaşlarının adaya veda etmesini istemeyen yarışmacılar bütün kozlarını oynadı.

Hikmet ve Yusuf arasında cereyan eden ve itişmelere neden olan tartışmanın damga vurduğu dokunulmazlık oyununun kazananı da yine beyaz takım oldu. Beyaz Takım’ın yarışmacıları; Afroditi, Büşra, Ria, Sabriye, Nikos, Hikmet, Tony, Bora, Kyriakos, Okay’dan oluşuyordu.

07 Nisan 2019 - Magazin

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