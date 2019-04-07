Servis Ücretlerine Yargıtay Freni Kararı

Öğrenci Velileri Okul Servis Ücretine Fazla Para Ödemeyin!

Öğrenciler ve veliler okul servis ücreti ile ilgili sorun yaşadığınızda bu duruma itiraz edebilirsiniz. Antalya’nın Kemer ilçesinde 20 kilometrelik servis mesafesi için 40 kilometrelik ücret istenince konu yargıya taşınmış ve bu konuda hakem heyeti tüketiciyi haklı bularak servis ücretinin iadesine karar vermiştir.

Olay Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelmiştir. Yıldız ailesi Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesinde ikamet etmekte ve merkezde bulunan özel okula çocuklarını kaydettirmişlerdir. Kayıt esnasında servis ücreti olarak 20 kilometrelik servis mesafesi değil Kemer ilçesinin okula ulaşım mesafesi dikkate alınmış anne Sultan yıldız servis sözleşmesini fazla mesafe ücretini ödemek istemediğini belirterek imzalayarak ödemeyi peşin olarak yapmıştır. Daha sonra Yıldız ailesi servis taşımacılığı yapan firmayı fazla ücret aldığı gerekçesiyle Antalya Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne şikayet etmiş bunun üzerine firmaya fazla ücret alınması sebebiyle ceza yazılmıştır.

Yazılan ceza üzerine servis hizmeti yapan firma sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiş ve kalan aylara dair servis ücretini aileye iade etmiştir. Bununla birlikte ailenin çocuğu olan Poyraz Yıldız servis hizmetinin aksaması ve mağdur olması sebebiyle okula tek başına gitmek zorunda kalmış oluşan haksız durum karşısında aile tüketici hakem heyetine başvurmuştur. Başvuruyu inceleyen hakem heyeti aileyi haklı bulmuş ve alınan servis ücretinin aileye geri iade edilmesine karar vermiştir.

Yargıya Başvurun

Servis hizmetinden yararlanma ücreti konusunda sorun yaşayan ailenin avukatlığını yapan Hakan Evcin konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada UKOME tarafından servis mesafeleri ile ilgili ücretler konusunda servis hizmeti veren firmaların belirlenen ücretlere tabi olmak zorunda olduğu okul ve ev arasındaki mesafeden fazla ücret alınması halinde konunun yargıya taşınabileceğine dikkat çekmiştir.

Tüketici mahkemeleri sıfatıyla karar alma hakları bulunan tüketici hakem heyetlerinin de mahkeme kararları gibi emsal karar niteliği taşıdığına vurgu yapılarak ailelerin ve öğrencilerin uğradıkları mağduriyetlere karşı tüketici mahkemelerine ya da tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca Konyaaltı Tüketici Hakem Heyeti’nin vermiş olduğu bu emsal karar delil gösterilerek uğranılan zararların tazmin edilmesi ve dava açılması mümkündür.