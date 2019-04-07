Rize'de Tavuk Kurtarma Operasyonu

Rize'de bulunduğu balkondan alta bacağından asılmış bir biçimde kalan tavuğu itfaiye takımları kurtardı.

Hadise, Rize Merkez Çarşı Mahallesi'nde alana geldi. Hanoğlu Apartmanı'nın altıncı katında bulunan çamaşır ipinde asılı tavuk semtlilerin dikkatini çekti. Tavuğun acı sürüklediğini fark eden semtli evvel konut sahibine erişmeye çalıştı. Netice alamayan mahalle milleti bu kere Rize Belediyesi itfaiye takımlarından destek istedi. Hadise yerine gelen itfaiyeci, merdiveni kurarak balkona kadar uzandı. Bacağından sarkmış pozisyonda kalan tavuk, itfaiyeci tarafından takılı kaldığı yerden çözülerek kurtarıldı.

Tavuğun orada asılı kalması ise uslarda sual işareti vazgeçti.