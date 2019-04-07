Gaziantep'te Üst Üste 6. Kez Muhtar Seçilince Ne Yaptı ( Videolu )

Gaziantep'te Üst Üste 6. Kez Muhtar Seçilince Ne Yaptı

Gaziantep'te üst üste 6. defa girdiği muhtarlık yarışından başarıyla çıkan Yukarıbayır Mahalle Muhtarı Hacı Yıldız, başarısını cadde ortasında kestiği 9 katlı pasta ile kutladı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi'nde yaşayan Hacı Yıldız, 1989 senesinden itibaren girdiği tüm muhtarlık tercihlerinden başarıyla parçaladı. Muhtar Yıldız, 31 Mart Mahalli Yönetler Seçimi'ni de karşısına çok rakamda aday çıkmasına karşın kazanmasının neşesini 9 katlı pasta keserek kutladı.

Muhtarlık binası önünde kurulan ses sistemi ile kutlamaya katılan mahalleliye hitap eden Muhtar Yıldız, "Geçmiş seçimlerde hep bir arada bir bütün olarak kenetlenerek girdiğimiz tüm seçimi açık ara farklarla kazanmıştık. 31 Mart'taki seçimde bazı akrabalar, komşular ve dostlarımızın arasına fitne ve fesat sokulmaya çalışılmış olsa da sağduyulu akrabalar, komşular ve dostların sayesinde seçimi kazanan biz olduk. Herkese bu desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Zafer marşları ve türkülerin çalındığı kutlamada Muhtar Yıldız, kendi elleri ile kestiği pastayı mahalle sakinlerine ikram etti.

(Ahmet Demir/İHA)