Abdülhamit Gül Noter Ziyaretinde

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yüksek SeçimHeyeti bu işin işverenidir, yürütme burada laf sahibi değildir. Elbette itirazları karara bağlayacak olan Yüksek Tercih Heyeti'dir. Vatandaşın iradesiher şeyin üstündedir" dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, nöbetçi memur uygulaması kapsamında Ankara 35. Noterini ziyaret etti. Gül, hukukun basitleştirici olmasına inandıklarını belirterek, esas emellerinin hukukun yurttaşın yaşamını basitleştirmesi olduğunu kaydoldu. Müddetlerin kısalması, hakın gecikmeden kuruluş edilmesinin esas yaklaşımları olduğunu belirten Bakan Gül, "Bu mevzudaki aksaklıkları kaldırmaya müteveccih adımlarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Gül, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın kendisine yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, "Türkiye'de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır, milletin iradesine herkesin saygı duyması gerekir.

Tüm süreçler seçim kurulları yönetiminde, siyasi partilerin hepsinin temsilcilerinin huzurunda gerçekleşmektedir. Yüksek Seçim Kurulu bu işin patronudur, yürütme burada söz sahibi değildir. Millet sözünü söylemiştir, elbette itirazları karara bağlayacak olan Yüksek Seçim Kurulu'dur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin büyükşehir belediye başkanlarının ilçe belediye başkanlarını ataması önerisine ilişkin soruya cevap veren Bakan Gül, "Bu düşünceler elbette değerlidir. Bu öneriler değerlendirilir. Meclisin takdirinde uygun görülmesi halinde yasalaşacaktır. Bunların hepsi çok değerlidir" şeklinde konuştu.

Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ise Türkiye Noterler Birliği olarak vatandaş odaklı, vatandaşla daha kolay, ucuz ve hızlı, güvenli bir hizmet vermek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, nöbetçi noterlik hizmetiyle yurt dışındaki temsilciliklerde yapılan işlemlerin örneklerinin noterlerden tasdik edilerek verilmesi uygulamasının da başladığını ifade etti.

(Ahmet Umur Öztürk - Nurullah Geylani/İHA)