Haberler Ankara - Son Dakika Ankara Haberleri Haberler Ankara - Son Dakika Ankara Haberleri
07 Nisan 2019- Gündem G: 08 Nisan 2019

Abdülhamit Gül Noter Ziyaretinde

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yüksek Seçim Kurulu bu işin patronudur, yürütme burada söz sahibi değildir. Elbette itirazları karara bağlayacak olan Yüksek Seçim Kurulu'dur.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Abdülhamit Gül Noter Ziyaretinde

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yüksek SeçimHeyeti bu işin işverenidir, yürütme burada laf sahibi değildir. Elbette itirazları karara bağlayacak olan Yüksek Tercih Heyeti'dir. Vatandaşın iradesiher şeyin üstündedir" dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, nöbetçi memur uygulaması kapsamında Ankara 35. Noterini ziyaret etti. Gül, hukukun basitleştirici olmasına inandıklarını belirterek, esas emellerinin hukukun yurttaşın yaşamını basitleştirmesi olduğunu kaydoldu. Müddetlerin kısalması, hakın gecikmeden kuruluş edilmesinin esas yaklaşımları olduğunu belirten Bakan Gül, "Bu mevzudaki aksaklıkları kaldırmaya müteveccih adımlarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Gül, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın kendisine yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, "Türkiye'de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır, milletin iradesine herkesin saygı duyması gerekir.

Tüm süreçler seçim kurulları yönetiminde, siyasi partilerin hepsinin temsilcilerinin huzurunda gerçekleşmektedir. Yüksek Seçim Kurulu bu işin patronudur, yürütme burada söz sahibi değildir. Millet sözünü söylemiştir, elbette itirazları karara bağlayacak olan Yüksek Seçim Kurulu'dur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin büyükşehir belediye başkanlarının ilçe belediye başkanlarını ataması önerisine ilişkin soruya cevap veren Bakan Gül, "Bu düşünceler elbette değerlidir. Bu öneriler değerlendirilir. Meclisin takdirinde uygun görülmesi halinde yasalaşacaktır. Bunların hepsi çok değerlidir" şeklinde konuştu.

Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ise Türkiye Noterler Birliği olarak vatandaş odaklı, vatandaşla daha kolay, ucuz ve hızlı, güvenli bir hizmet vermek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, nöbetçi noterlik hizmetiyle yurt dışındaki temsilciliklerde yapılan işlemlerin örneklerinin noterlerden tasdik edilerek verilmesi uygulamasının da başladığını ifade etti.

(Ahmet Umur Öztürk - Nurullah Geylani/İHA)

07 Nisan 2019 - Gündem

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız" mask
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız"
Yeni İş Kuran Gençlere Müjde mask
Yeni İş Kuran Gençlere Müjde
Milli Savunma Bakanlığından Teröristlere Bir Darbe Daha ( videolu ) mask
Milli Savunma Bakanlığından Teröristlere Bir Darbe Daha ( videolu )
Akar: ''Pençe Harekatı İle Terör Örgütüne Büyük Darbe Vuruldu'' mask
Akar: ''Pençe Harekatı İle Terör Örgütüne Büyük Darbe Vuruldu''
Balıkesir Gömeç’te 21 Göçmen Yakalandı mask
Balıkesir Gömeç’te 21 Göçmen Yakalandı
Gaziantep'te Üst Üste 6. Kez Muhtar Seçilince Ne Yaptı ( Videolu ) mask
Gaziantep'te Üst Üste 6. Kez Muhtar Seçilince Ne Yaptı ( Videolu )
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi mask
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi
Kara delik fotoğrafının arkasındaki kişi 29 yaşındaki Katie Bouman mask
Kara delik fotoğrafının arkasındaki kişi 29 yaşındaki Katie Bouman
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız" mask
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız"
Sudan halkı sivil darbe yaptı  mask
Sudan halkı sivil darbe yaptı 
ASKİ’den abonelere teknolojik kolaylık mask
ASKİ’den abonelere teknolojik kolaylık
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek mask
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek

GALERİ

Mehmet Günsür Kimdir? mask
Mehmet Günsür Kimdir?
Berna Keklikler Kimdir? mask
Berna Keklikler Kimdir?
Hande Erçel Kimdir? mask
Hande Erçel Kimdir?
Muazzez Ersoy Kimdir? mask
Muazzez Ersoy Kimdir?
Afra Saraçoğlu Kimdir? mask
Afra Saraçoğlu Kimdir?
Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay mask
Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL