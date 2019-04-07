Erkenci Kuş’un Yeni Bölümü Yayın Akışından Neden Kaldırıldı ?

Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Erkenci Kuş bu hafta yayınlanması gereken yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alamadı. Yayın hayatına başladığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen ve her geçen gün izleyici kitlesini artıran Erkenci Kuş dizisi bu hafta hayranlarıyla buluşamadı.

Sevilen dizinin yayın tarihi olan 6 Nisan Cumartesi günü, yayın akışından çıkarılarak yerine “San Andreas Fayı” adlı film konuldu. Bu gelişme dizinin hayranları tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanırken, Erkenci Kuş dizisinin yayın akışından kaldırılması sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Her cumartesi Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşan Erkenci Kuş dizisinde bu cumartesi şok gelişme yaşandı. Yeni bölümü büyük bir merakla beklenilen Erkenci Kuş dizisinin yeni bölümü 6 Nisan Cumartesi akşamı saat 20:00’de yayınlanması beklenirken, sevilen dizi alınan bir karar doğrultusunda yayın akışından çıkarıldı. Heyecanla yeni bölümü bekleyen dizinin hayranları akşam saatlerinde Star TV’yi açtıklarında Erkenci Kuş dizisi yerine “San Andreas Fayı” adlı bir Amerikan filmiyle karşılaştı.

Yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medya üzerinden dile getiren dizinin hayranları, Erkenci Kuş dizisinin neden Star TV’nin yayın akışından çıkarıldığını merak etti. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında giren Erkenci Kuş dizisinin yayın akışından çıkarılması hakkında bir açıklama bekleniyor.

Sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında giren, yeni bölümüyle ekrana gelmesi gereken Erkenci Kuş dizisinin yayın akışından çıkarılarak yerine “San Andreas Fayı” filminin konulması konusunda yetkililerden bir açıklama yapılmadı. Dizinin hayranlarını büyük bir merak içinde bırakan bu gelişme hakkında ne Star TV’den, ne dizinin yapımcılarından ne de dizinin sevilen oyuncularından kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama gelmedi.

Ancak 6 Nisan cumartesi akşamı itibarıyla ekranlarda olması gereken Erkenci Kuş yeni bölümünün 13 Nisan Cumartesi günü yine aynı saatte yayınlanacağı duyuruldu. Bununla birlikte dizinin bu hafta yayın akışından kaldırışmış olması, 31 Mart Pazar günü ülkemizde yapılan yerel seçimler sebebiyle dizi setinin tatil olma olasılığına bağlandı.