Haberler Ankara - Son Dakika Ankara Haberleri Haberler Ankara - Son Dakika Ankara Haberleri
07 Nisan 2019- Ekonomi G: 08 Nisan 2019

Anadolu Sigorta’ya “İyi Yaşam Markası” ödülü

Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren ve değerlerine odaklanan “Good Life/İyi Yaşam Araştırması” sonuçları açıklandı. Sürdürülebilirlik Akademisi ve Marketing Türkiye

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Anadolu Sigorta, Nielsen tarafından gerçekleştirilen “Good Life/İyi Yaşam Araştırması” sonucunda, sigortacılık kategorisinde tüketicilere iyi yaşama ulaşabilmeleri konusunda en çok yardımcı olan marka seçildi.

Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren ve değerlerine odaklanan “Good Life/İyi Yaşam Araştırması” sonuçları açıklandı. Sürdürülebilirlik Akademisi ve Marketing Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve Nielsen Türkiye’nin saha çalışmasını üstlendiği araştırma sonuçlarına göre sigorta kategorisinin ‘İyi Yaşam Markası’ Anadolu Sigorta oldu.

Tüketicilere iyi yaşama ulaşabilmeleri konusunda en çok yardımcı olan marka olması sebebiyle bu ödüle layık görülen Anadolu Sigorta, hayatı kolaylaştıran ürünler ve hizmetler sunması, ürün ve hizmetlerinin kaliteli olması ve ödenen ücrete değer olması özellikleriyle diğer markalar arasında ön plana çıktı. Markalar nüfusun en yoğun olduğu 12 ilde, 15-60 yaş aralığında rastgele seçilen 1200 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucuna göre belirleniyor.

4 Nisan’da gerçekleştirilen törende sahiplerini bulan ve tüketicilerin oylarıyla belirlenen Good Life Brands Ödülünü almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Anadolu SigortaGenel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez,“Müşteri memnuniyeti her zaman en önemli önceliğimiz. Tüm çabamız, beklentileri ve ihtiyaçları doğru belirleyip, buna göre ürün ve hizmet geliştirmek, Müşterilerimize daha yakın olabilmek, hayatlarını kolaylaştırabilmek, kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek adına her alan çalışmalarımız devam ediyor.

Dijitalleşmenin olanaklarından da mümkün olduğunca faydalanıyor, bu kanallara sürekli yatırım yapıyoruz. Buna inovatif ürünlerimizi de ekleyerek, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. Müşterilerimiz internet ve mobil platformlardan da kolayca ulaşabildikleri her bütçeye uygun ürünlerimize ve hayatlarını kolaylaştıran hizmetlerimize güveniyor.

Aldığımız bu ödüller de doğru yolda olduğumuzu göstermesi açısından çok değerli. Anadolu Sigorta olarak öncü sigorta şirketi kimliğimizi güçlendirecek farklı ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

07 Nisan 2019 - Ekonomi

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
PTT Kpss'siz Personel Alımı 2019 Şartları mask
PTT Kpss'siz Personel Alımı 2019 Şartları
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek mask
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek
Zorlu Holding, Dünya Saati Uygulamasına Destek'te Bulundu mask
Zorlu Holding, Dünya Saati Uygulamasına Destek'te Bulundu
Borsa günü yükselişle tamamladı mask
Borsa günü yükselişle tamamladı
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü: 356 İşçi Alınacak mask
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü: 356 İşçi Alınacak
Merkez Bankası, fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı mask
Merkez Bankası, fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi mask
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi
Kara delik fotoğrafının arkasındaki kişi 29 yaşındaki Katie Bouman mask
Kara delik fotoğrafının arkasındaki kişi 29 yaşındaki Katie Bouman
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız" mask
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız"
Sudan halkı sivil darbe yaptı  mask
Sudan halkı sivil darbe yaptı 
ASKİ’den abonelere teknolojik kolaylık mask
ASKİ’den abonelere teknolojik kolaylık
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek mask
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek

GALERİ

Mehmet Günsür Kimdir? mask
Mehmet Günsür Kimdir?
Berna Keklikler Kimdir? mask
Berna Keklikler Kimdir?
Hande Erçel Kimdir? mask
Hande Erçel Kimdir?
Muazzez Ersoy Kimdir? mask
Muazzez Ersoy Kimdir?
Afra Saraçoğlu Kimdir? mask
Afra Saraçoğlu Kimdir?
Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay mask
Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL