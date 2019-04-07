Anadolu Sigorta’ya “İyi Yaşam Markası” ödülü

Anadolu Sigorta, Nielsen tarafından gerçekleştirilen “Good Life/İyi Yaşam Araştırması” sonucunda, sigortacılık kategorisinde tüketicilere iyi yaşama ulaşabilmeleri konusunda en çok yardımcı olan marka seçildi.

Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren ve değerlerine odaklanan “Good Life/İyi Yaşam Araştırması” sonuçları açıklandı. Sürdürülebilirlik Akademisi ve Marketing Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve Nielsen Türkiye’nin saha çalışmasını üstlendiği araştırma sonuçlarına göre sigorta kategorisinin ‘İyi Yaşam Markası’ Anadolu Sigorta oldu.

Tüketicilere iyi yaşama ulaşabilmeleri konusunda en çok yardımcı olan marka olması sebebiyle bu ödüle layık görülen Anadolu Sigorta, hayatı kolaylaştıran ürünler ve hizmetler sunması, ürün ve hizmetlerinin kaliteli olması ve ödenen ücrete değer olması özellikleriyle diğer markalar arasında ön plana çıktı. Markalar nüfusun en yoğun olduğu 12 ilde, 15-60 yaş aralığında rastgele seçilen 1200 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucuna göre belirleniyor.

4 Nisan’da gerçekleştirilen törende sahiplerini bulan ve tüketicilerin oylarıyla belirlenen Good Life Brands Ödülünü almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Anadolu SigortaGenel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez,“Müşteri memnuniyeti her zaman en önemli önceliğimiz. Tüm çabamız, beklentileri ve ihtiyaçları doğru belirleyip, buna göre ürün ve hizmet geliştirmek, Müşterilerimize daha yakın olabilmek, hayatlarını kolaylaştırabilmek, kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek adına her alan çalışmalarımız devam ediyor.

Dijitalleşmenin olanaklarından da mümkün olduğunca faydalanıyor, bu kanallara sürekli yatırım yapıyoruz. Buna inovatif ürünlerimizi de ekleyerek, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. Müşterilerimiz internet ve mobil platformlardan da kolayca ulaşabildikleri her bütçeye uygun ürünlerimize ve hayatlarını kolaylaştıran hizmetlerimize güveniyor.

Aldığımız bu ödüller de doğru yolda olduğumuzu göstermesi açısından çok değerli. Anadolu Sigorta olarak öncü sigorta şirketi kimliğimizi güçlendirecek farklı ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.