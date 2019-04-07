Meteoroloji'den Yağmur Haberi

ANKARA Anadolu Ajansı - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan ilana göre, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt etraflarının sağanak ve gök hengameli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale etraflarında yerelolarak güçlü olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Ege bölgesi ile göller yöresinde güney doğrultulardan güçlü esmesi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sis ve pus vakaları görülmesi bekleniyor.

Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık