Esenyurt’ta Çıkan Yangında Binanın Çatı Katı Alev Aldı

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz meçhul bir sebeple yangın çıktı. Yangında can veren ya da yaralanan olmazken, çatı katında parasal zarar alana geldi. İtfaiye takımlarının çalışmaları da havadan görüntülendi.

Esenyurt Yayla Sokağı üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meçhul bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa zamanda büyüdü.Vatandaşların ihbarı üzerine vaka yerine itfaiye, polis ve sıhhat takımları sevk edildi.

İtfaiye takımları yangına kısa zamanda müdahale etti, alevler başka binalara atlamadan söndürdü. Polis ekipleri ihtiyat emelli yanan binayla bitişiğindeki apartmanı boşalttı. Yangında can veren ya da yaralanan olmazken, çatı katında parasal zarar alana geldi. İtfaiye takımlarının çalışmaları ise havadan görüntülendi.

(Erdal Can İçelli/İHA)