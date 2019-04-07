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07 Nisan 2019- Spor G: 08 Nisan 2019

Beşiktaş’ta Nikola Vlasic Sesleri

Beşiktaş yönetiminin gelecek sezon kadrosunda görmeyi çok istediği 21 yaşındaki Hırvat oyuncu Nikola Vlasic ısrarı sürüyor. Bonservisi Everton’da bulunan orta saha mevkiinde forma giyen oyuncu için girişimlerde bulunan siyah beyazlı yönetimin futbolcuyu k

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Beşiktaş’ta Nikola Vlasic Sesleri

Beşiktaş yönetiminin gelecek sezon kadrosunda görmeyi çok istediği 21 yaşındaki Hırvat oyuncu Nikola Vlasic ısrarı sürüyor. Bonservisi Everton’da bulunan orta saha mevkiinde forma giyen oyuncu için girişimlerde bulunan siyah beyazlı yönetimin futbolcuyu kiralamak üzere olduğu öğrenildi. Son günlerin transferde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nikola Vlasic, Kara Kartal yolunda. Kariyerine CSKA Moskova takımında devam eden Vlasic hakkında ilk resmi açıklama Rus kulübünün başkanı Yevgeny Giner’den geldi.

Beşiktaşlıları heyecanlandıran gelişme geçtiğimiz gün yaşandı. Rusya’nın güçlü ekibi CSKA Moskova’nın yeni sponsoruyla düzenlediği imza töreni sırasında spor basınının sorularını yanıtlayan CSKA Moskova başkanı Yevgeny Giner, tüm siyah beyazlı camiayı yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Bir süredir Beşiktaş’ın ilgilendiği iddia edilen ve kariyerine CSKA Moskova takımında devam eden Nikola Vlasic hakkında “Bonservisi Everton kulübünden alınacak mı?” sorusuna Başkan Giner’in verdiği cevap bütün Beşiktaşlıları heyecanlandırdı.

“Beşiktaş Oyuncuyu İstiyor”

Rus kulübünün başkanı Yevgeny Giner, 21 yaşındaki genç orta saha futbolcusuna Beşiktaş’ın yakın ilgisinin olduğunun kendisine söylendiğini ifade etti. Beşiktaş’ın yıldız futbolcuyu istediğini, bu sebeple bu konu hakkında daha fazla yorum yapmasının doğru olmayacağını dile getiren Başkan Giner, böylelikle son dönemde futbol gündeminde olan Beşiktaş ve Nikola Vlasic iddialarını doğrulamış oldu. Genç yıldızın kariyerinin ne şekilde çizileceğini yakında hep birlikte göreceğimizi açıklayan Giner, Nikola Vlasic hakkında daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Bonservisi İngiltere’nin Everton kulübünde bulunan 21 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusunun değeri Beşiktaş yönetimini çekindiriyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Everton kulübüne mili futbolcu Cenk Tosun’u 22 milyon Euro bedelle satan Beşiktaş, bu sefer Everton’ın Nikola Vlasic için söyleyeceği rakama göre hareket etmeyi planlıyor. Futbol otoriteleri tarafından güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Hırvat yıldız, bu sezon CSKA Moskova formasıyla çıktığı 24 maçta 8 gol atıp, 4 de asist yaparak başarılı bir performans ortaya koydu. Hırvatistan’ın yeni jenarasyonda en büyük yıldız adayları arasında gösterilen 21 yaşındaki oyuncunun Everton ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

07 Nisan 2019 - Spor

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