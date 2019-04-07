Ali İhsan Yavuz: ''Oylar'da Organize bir suistimal var dedi'' (VİDEOLU)

Ali İhsan Yavuz: ''Oylar'da Organize bir suistimal var dedi''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da reylerin yine sayımına ait, "Organize bir suistimal var. İnceledikçe korkunç bilgilere erişiyoruz. Birileri çok özel tasarlamış diye düşünüyoruz. Birileri bu işi kapatmaya çalışıyor ve balçığa uyuyor. Bugün tüm ilçelere ait reylerin tamamının sayılması için Şehir Tercih Heyeti üzerinden Yüksek Seçim Kuruluna müracaat edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da tercih neticelerine ait yapılan itirazlar hakkında söylemelerde bulundu. Tüm ilçelerde reylerin yine sayılması için müracaatta bulunacaklarını kaydolan Yavuz, organize bir suistimalin olduğunu söyledi. Yüksek Seçim Kurulunun kararının son bir karar olduğunu kaydolan Yavuz, "Şu ana kadar gittiğimiz merciler yeniden yargı mercileri. Bir ekip düzenlemeler yapıyoruz diyoruz, bunlar bizim düzenlemelerimiz değil. Tercih heyetlerine bildiriyoruz, bunlar orada yapılıyor.

Seçimin ardından Pazartesi günü maddi hata düzeltimi yoluna gittik. İlçe seçim kurullarında bunların düzeltimini sağlamaya çalışıyoruz. İlçe seçim kurullarına "tüm oyları sayın" dedik. Daha ilk akşamdan başlayarak bu "İstanbul seçimlerinde şaibe var" demiştim. Bunu kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz. Geçersiz oylar sayılsın talebimiz vardı. 4 ilçede tamamen, 2 ilçede kısmen oyların tamamının sayılmasına karar verildi. 33 ilçede geçersiz oyların sayımı yönünde karar verildi.

İl Seçim Kurulu "Oy torbası açıldığında bir takım maddi usulsüzlük görürseniz tamamını sayın" dedi. Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımını istediğimiz bir müracaatımız oldu. Henüz bir karar verilmedi. Bugün ise kalan bütün ilçelere ilişkin, 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden YSK'ya müracaat etmiş olacağız" dedi.

İlçelerdeki geçersiz oyların sayısı 274 bin 859 iken, Büyükşehir Belediyesine ilişkin 315 bin 593 olduğunu kaydeden Yavuz, ilçe ile büyükşehir arasındaki farkın 40 bin 734 olduğuna dikkat çekerek, "Bu rakamlarla sadece bir gariplik olduğunu hissediyor insan" diye konuştu.

Geçersiz oyların yüzde 70'inde sayım işleminin bittiğini açıklayan Yavuz, "Sadece geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine değişim 4 bin 343'tür. 39 ilçede bütün bu işlemler sonucu tüm düzeltmelere ilişkin sonuçta AK Parti'nin hanesine ne kadar, CHP'ye ne kadar kaydedildi ortaya koymak istiyorum.

Şu ana kadar 14 bin 456 oy başka taraflara kaydedilmişken, CHP'ye de 3 bin 485 oy var. Fark 10 bin 971. CHP en başta 29 bin 408 fark var dedi. YSK'nın açıklamaları da o düzeyde. Geldiğimiz sayı 16 bin 442. Demek ki arada 10 bin oy olsa biz çoktan öne geçmiştik. Önemli bunlar. Şu anda geldiğimiz nokta bu. Bizim rakamlarımıza göre şu anda çoktan 14 binlerin altına düştü, Geçersiz oyların yüzde 70'i sayıldı. Sadece 4 ilçede 2 ilçenin de yarısında toplamının sayılmasına izin verildi. Burada yüzde 4'lük bir bölümdeyiz" diye konuştu.

"İstanbul tercihleri en şaibeli tercihtir" dediklerini andırdıran Ali İhsan Yavuz, "Biz İstanbul'da şaibe var derken gelişigüzel söylemiyoruz. Büyükçekmece'de bir seçmen kaydı kanunsuzluğu yapıldı. Büyükçekmece Belediyesinde çalışan birisi ilçe popülasyon müdürlüğü nezdinde çalışmaya başlıyor, sonra bir şeyler oluyor. Bazen başkalarının yazdıklarına, bazen henüz ruhsatı alınmamış binalara kanunsuz seçmen kayıtları yapılmış. Şu anda 2 şahıs tutuklu. 5 belediye başkan yardımcısının ifadesi alınmış.

Birilerinin resmi ikametgahına usulsüz seçmen kaydırıyor, oradaki olması gereken seçmen de düşüyor. Bunu biz nereye koyacağız? Biz Büyükçekmece'yi 4 bin 200 oyla kaybettik. Buradaki büyükşehir oylarını ne yapacağız? Seçim Kanunları Kitapçığı var, 298 sayılı Kanun var. Biz 22 ve 23'üncü maddede değişiklik yaptık 2018'de. 24 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde yaptık ve bu sandık kurulu başkanları şaibe kavramını niye kullandığımızın gerekçesi olacak noktalardan biri. Sandık kurulu başkanları ve kurulun bir üyesi kesinlikle kamu görevlisi olacak dedik. Kanun çok açık.

Demek ki sandık heyeti başkanları ve azaları, mülki yönet listeyi hazırlıyor ve tercih heyeti bunları tanımlıyor. Tercih heyetinin inisiyatifindedir. Mülki yönetin içinden bin 540 birey alıyor. Bunun dışında 642 şahsı sandık başlarına yerleştiriyor. Toplam sandık rakamı bin 93. Verilen sayı 3 bin 124. Tercih heyeti 642 şahsı dışarıdan yerleştiriyor. Bu rakamlar Maltepe ilçesindendi. Büyükçekmece'de 3 bin 71 şahsı teslim ediyor, bunlardan yalnızca 760 birey alıyor, 284 şahsı dışarıdan alıyor. Çok tuhaf. Oysa yasa o listeden yapar. Bu listenin içinde bu listede olmayanlar var. İki bu listede memur olmayanlar var. Bu listede şehir dışından olanlar var. Bu ilçede ilçe dışından olanlar var.

Görev yapamayacaklar olanlar var. Belediye işçileri var. Bu kadar şey üst üste nasıl gelir? Bütün ilçelerde var ve rakamlar var. Bunun adı şaibe olmaz da ne olur?" dedi.

Sandık başlarında kaydırmaların normal olmadığını vurgulayan Yavuz, "Bu kadar ince işçiliği çıkarmak kolay mı? Biz, "Sandığın başında bir şeyler oldu" diyoruz. En yetkili kişiyi belirlerken bu kadar usulsüzlük yapılmışsa bunun adı nedir? Nedir bu? Bunun adı şaibedir. Ama şöyle de diyebiliriz; organize bir usulsüzlük var. Organize bir suistimal var. Hata ötesi. Nereye elimizi atsak elimizde kalıyor. Araştırdıkça vahim verilere ulaşıyoruz. Birileri çok özel planlamış diye düşünüyoruz. Birileri bu işi kapatmaya çalışıyor ve çamura yatıyor" şeklinde konuştu.

(Alper Suat Tutaşı/İHA)