Ysk'dan 13 İlçeye Red Cevabı

ANKARA Anadolu Ajansı - Edinilen bilgiye göre, AK Parti Ankara Şehir Başkanlığı tarafından Ankara'nın 25 ilçesinde megakent belediye başkan adaylığı tercihinde kullanılan reylerin yine sayımına ait yapılan müracaat sonuçlandı.
Yüksek Tercih Heyeti Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan analiz sonucunda 25 ilçeye yapılan itirazlardan 13'ünün yalanlandığı bilindi.
12 ilçeye yapılan müracaatın da Yüksek Seçim Kurulu tarafından görüşüldüğü belirtildi.
Muhabir: Muhammed Ali Toruntay
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