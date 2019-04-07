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07 Nisan 2019- Gündem G: 08 Nisan 2019

Yeni İş Kuran Gençlere Müjde

Gelir İdaresi Başkanlığı yayınladığı Genç Girişimciler Vergi ve Sigorta Prim Teşviki kitapçığında düzenlemelere gitti.

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Gelir İdaresi Başkanlığı yayınladığı Genç Girişimciler Vergi ve Sigorta Prim Teşviki kitapçığında düzenlemelere gitti.

Bu düzenlemelere göre yeni iş kuran gençlere 3 yıl boyunca kazançların bir kısmını vergi dışı bırakma olanağı verilecek. Ayrıca prim teşvikleri de yine destek kapsamında olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı gençlerin kendi işlerini kurabilmesi için vereceği desteği açıkladı. Türkiye’deki istihdam soruna çözüm bulabilmek adına geliştirilen programlardan bir tanesi de iş kuran gençlere verilen desteklerdir. Gelir İdaresi Daire Başkanlığı da yayınladığı kitapçık ile genç girişimcilere yapacağı yardımı kamu oyuna duyurdu.

Bu destek kapsamında genç girişimciler faaliyete başladıkları yıldan itibaren 3 yıl boyunca kazançlarının yıllık 75 bin liralık kısmı gelir vergisinden muaf tutulabilecek. Yeni iş kuran gençlerin verecekleri vergi tutarı, o yıl kazanılan gelirden teşvik miktarının düşülmesi ile hesaplanacak ve yıllık gelir vergisi beyannamesi tablosuna o şekilde işlenecek.

Genç girişimcileri desteklemek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan destekten yararlanabilmek için bazı şartlar da mevcuttur. Bu şartlardan en önemlisi 29 yaşının doldurulmamış olmasıdır. Bunun yanı sıra aranan kriterler şunlardır:

Bu destekler üç vergi dönemi boyunca geçerlidir. Bunun uzatılması ise söz konusu değildir. Girişimciler işe başlamalarının ardından 3 vergi dönemi bu yardımdan yararlanabilir.

Bu teşvikten yararlanan kişilerin ölmesi ya da mesleki faaliyetlerini devretmesi durumunda uygulanacak bazı prosedürler mevcuttur. İşletme sahibinin ölümü halinde mesleki faaliyeti sürdürecek olan eş ya da çocuklar bu istisnadan yararlanmaya devam edebilecekler.

Devretme durumunda ise kriterler biraz daha farklıdır. İstisnadan yararlanmaya devam edilebilmesi için işletmeyi devralan kişinin eş ya da 3. Derece akrabası olmaması şartı aranıyor. Şayet ortaklı bir şirket vergi teşvikinden yararlanıyor ve ortaklardan birisi mesleki faaliyeti terk etmiş ise bu durumda da ortağın ayrılış tarihine kadar olan kazançlardan dolayı destekten yararlanılabilecek.

07 Nisan 2019 - Gündem

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