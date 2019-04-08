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08 Nisan 2019- Ekonomi

Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek

Türkiye’ye 2018 yılında 13 milyar 324 milyon dolar döviz kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri, bu ihracata büyük katkı sağlayan 56 üyesini ödüllendirecek.

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İhracatın yıldızları ödüllerine kavuşuyor

Türkiye’ye 2018 yılında 13 milyar 324 milyon dolar döviz kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri, bu ihracata büyük katkı sağlayan 56 üyesini ödüllendirecek.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin gelenekselleşen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” 9 Nisan 2019 Salı günü Kaya Thermal Oteli’nde yapılacak.

EİB “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde sektörlerinde ilk üçte yer alan firmaların yanı sıra Ege Bölgesi’nde en fazla ihracat yapan firma ve Ege Bölgesi’nde en fazla ihracat yapan dış ticaret sermaye şirketi de ödüle kavuşacak.

Ekonomide daralmanın yaşandığı günümüzde Ege Bölgesi’nde ihracat yapan 7 bin 500 civarındaki üyelerinin de ödülü hak ettiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, temsili olarak 56 firmayı ödüllendirdikleri “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nin bu yıl 16. kez düzenleneceği bilgisini verdi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2019 yılında 80. Kuruluş yıldönümünü kutladığını da hatırlatan Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri 2018 yılında ihracatını yüzde 13’lük artışla 11 milyar 822 milyon dolardan, 13 milyar 324 milyon dolara çıkardı.

Ege Bölgesi’nin toplam ihracatı ise; 23 milyar 100 milyon dolar oldu. 2019 yılı için 25 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için ihracatçılarımızı motive edeceğimiz bir organizasyon olacak. Ayrıca, ihracatçılarımızın Türk ekonomisine, istihdamına, büyümesine verdiği katkının kamuoyunda daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

08 Nisan 2019 - Ekonomi

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