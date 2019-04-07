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07 Nisan 2019- Magazin G: 08 Nisan 2019

Ünlü Rap Şarkıcısı Gazapizm Kokainle Yakalandı!

Türk televizyonlarının son dönemdeki en popüler dizilerinden biri olan Çukur’da çalan “Heyecanı Yok” şarkısıyla tanınan Gazapizm ismiyle bilinen Anıl Murat Acar uyuşturucu madde ile yakalandı.

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Türk televizyonlarının son dönemdeki en popüler dizilerinden biri olan Çukur’da çalan “Heyecanı Yok” şarkısıyla tanınan Gazapizm ismiyle bilinen Anıl Murat Acar uyuşturucu madde ile yakalandı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen iddia dün ortaya atıldı. Rap şarkılarıyla ünlenen Gazapizm’in üzerinde yapılan aramada kokain maddesine rastlandı.

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Çukur adlı televizyon dizisinde yayınlanan “Heyecanı Yok” adlı şarkısıyla ünlenen ve kısa sürede fenomen olan Gazapizm hakkında hayranlarını şok eden bir iddia ortaya atıldı.

Seslendirdiği rap şarkısı “Heyecanı Yok” ile küçük büyük milyonlarca kişinin diline dolanan Gazapizm takma isimli Anıl Murat Acar, geçtiğimiz günlerde İzmir’de uyuşturucu madde ile yakalandı. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan iddiaya göre Anıl Murat Acar’ın üzerinde yapılan aramada kokain maddesi ele geçirildi.

Şüpheli Hareketleri Dikkat Çekti

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çeşme KOM Grup Amirliği ekipleri, çevresi tarafından dikkat çekici hareketlerde bulunan ve şüpheli davranışlar sergileyen ünlü rapçiyi durdurdu.

Anıl Murat Acar’ın üzerini arayan Narkotik Ekipleri, yapılan arama sırasında ünlü rapçinin üzerinde 0,73 gram kokain maddesi ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından Narkotik Ekipleri tarafından derhal polis merkezine götürülen Anıl Murat Acar, burada bir süre sorguya çekildi. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Gazapizm lakaplı ünlü rapçi serbest bırakıldı.

Son dönemde popülerliğini yitirmeden sürdüren Çukur dizisinde çalan “Heyecanı Yok” adlı parçasıyla adından söz ettirmeye başlayan Gazapizm, imzasını attığı bu şarkıyla 45. Pantene Altın Kelebek ödül töreninde En İyi Şarkı Ödülü’nün sahibi olmuştu.

Bunun yanında dizide çalmasının ardından patlama yapan şarkı Youtube adlı platformda 170 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Gazapizm lakaplı Anıl Murat Acar’ın İzmir’de üzerinde 0,73 gram kokain maddesiyle ele geçirilmesi sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

Ünlü rapçinin hayranlarının bir çoğu yaşanan bu durum sonrası hayal kırıklığı yaşarken bir grup kullanıcı da ünlü rapçiye büyük tepki gösterdi.

07 Nisan 2019 - Magazin

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