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07 Nisan 2019- Spor G: 08 Nisan 2019

Fenerbahçe’de Söz Taraftarda!

Bu sezon sportif anlamda beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe’de 4 Nisan akşamı başlatılan “Fener Ol” projesiyle yeni bir döneme girildi.

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Bu sezon sportif anlamda beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe’de 4 Nisan akşamı başlatılan “Fener Ol” projesiyle yeni bir döneme girildi. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan sarı lacivertlilerde yönetim, ekonomik şartları düzeltebilmek ve yaşanılan mali krizi aşabilmek adına yepyeni bir projeyi hayata geçirerek topu taraftara attı. Fenerbahçe camiasında tüm gözler, büyük umutlar beslenen “Fener Ol” kampanyasına dikilmiş durumda.

Kampanya sürecini yakından takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Fener Ol” projesinin başarısına olan inancını korumaya devam ediyor. Türk ve dünya futbolunda bir ilke imza atarak başlattıkları kampanyanın başarısıyla tüm dünyada örnek bir kampanya haline geleceğini bir kez daha dile getiren Ali Koç, ilk 3 gün itibarıyla kampanyaya karşı sarı lacivertli taraftarların ilgisinden memnun değil.

Kampanyanın 3. gününün sonuna gelirken özellikle Fenerbahçe camiasının iş dünyasından bekledikleri katkıyı göremeyen Fenerbahçe yönetimi, hayal kırıklığı yaşıyor. İş dünyasının önde gelen isimlerinden gelen katkıyı yeterli bulmayan Başkan Ali Koç ve ekibi bu durumu bir kenara not ederek yüzünü sarı lacivertli renklere gönül veren 25 milyon taraftara döndü. Kampanyanın istenilen sonuçlara ulaşması için Fenerbahçe’de söz artık taraftarda!

Fenerbahçe’de sık sık dile getirilen 25 milyon taraftarın her biri, “Fener Ol” kampanyasına destek olarak belirlenen 20 lira bedelli SMS’lerden 1 tane atmasın durumundan Sarı Kanarya kasasına tam 500 milyon lira yani yaklaşık 80 milyon Euro civarında bir para koyacak.

Bu paranın UEFA’nın belirlediği Financial Fair Play (FFP) kriterlerini aşmada çok rahatlık yaratacağının ve üstüne üstlük gelecek sezon transfer harcamalarında da önemli bir kaynak olacağının farkında olan Başkan Ali Koç ve yönetimi, taraftarın gerekeni yapacağına karşı inancını korumaya devam ediyor.

Fenerbahçe’nin geleceği için oldukça önemli bir konuma sahip olan Fener Ol kampanyasının başarısız olması yani önceden belirlenen hedeflerin tutturulmaması durumunda sarı lacivertli takım UEFA’nın FFP kriterleri doğrultusunda ceza alarak belirli bir süre Avrupa kupalarında yer alamayacak. Fener Ol kampanyasının ilk 3 gününde toplanan miktar 15 milyon TL olarak açıklandı.

07 Nisan 2019 - Spor

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