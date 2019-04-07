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07 Nisan 2019- Sağlık G: 08 Nisan 2019

Kalp hastaları arttı - Kalp Hastalığı - Kalp Hastalıkları Nedenleri

Kalp hastaları arttı (kalp hastalığı) özellikle Türkiye’de sağlık açısından yeterli bilincin olmaması ve sigara kullanımı sebebiyle kalp hastalıklarında büyük bir artış meydana gelmiştir.

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Kalp hastaları arttı (kalp hastalığı) özellikle Türkiye’de sağlık açısından yeterli bilincin olmaması ve sigara kullanımı sebebiyle kalp hastalıklarında büyük bir artış meydana gelmiştir.

Sigara kullanım yaşının oldukça düşük olduğu Türkiye’de sigara kullanımı ile beraber hareketsiz yaşam tarzı, kötü beslenme ve stres gibi sebeplerle kalp hastalıkları daha fazla yaşanmaktadır.

Kalp hastalıkları genellikle yaşı ilerlemiş kişilerde görünen bir sağlık sorunu gibi algılansa da, kalp hastalıkları günümüzde yediden yetmişe herkesi ilgilen temel sorunlardan biridir. Kalp hastalıkları özellikle stres ve yanlış hayat tarzı sebepleri ile meydana gelmektedir.

Artan stresin yanı sıra beslenme dengesinin bozuk olması, yoğun bir yaşam tarzı benimsemek, herkesi kalp hastalıkları açısından ciddi bir risk altına sokmaktadır.

Gençlerde kalp hastalıkları yoğun iş hayatı ve sağlıksız yaşam alışkanlıkları ile git gide artmaktadır. Koroner kalp hastalıklarından uzak durmak ve kalp hastalıkları için riski azaltma için:

Özellikle sigara kullanımı kalp rahatsızlıkları riski için en büyük etkenlerin başında gelmektedir. Sigaranın içindeki kimyasalların yanı sıra sigara kullanımında vücuda giren oksijen miktarı ciddi oranlarda düşmektedir.

Bunun sonucunda da tansiyon ve kalp hastalıkları riskleri oldukça artmaktadır. Sigara kullanım yaşının düşmesi sebebiyle kalp krizi riski de oldukça artmıştır.

Kalp krizi riski birçok sebeple artabilir. Özellikle soğuk havalar, kalp krizi riskini arttıran önemli unsurların başında gelmektedir.

Kış aylarında özellikle vücut ısısındaki ani değişimlerin yanı sıra kalp sağlığını olumsuz etkilemesi ile kalp krizi için risk altında olanların özellikle kontrollü davranması gerekmektedir.

Soğuk havalar ve rüzgar kalp krizi riskini arttıran önemli unsurların başında gelmektedir. Vücut ısısında meydana gelen ani değişimler, kalp krizi oranlarının kış aylarında artmasına yol açmaktadır.

Kalp hastaları arttı (kalp hastalığı) ve bu sebeple de yaşam alışkanlıkları mutlaka sağlıklı olacak şekilde düzenlenmelidir.

07 Nisan 2019 - Sağlık

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