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08 Nisan 2019- Gündem

Akar: ''Pençe Harekatı İle Terör Örgütüne Büyük Darbe Vuruldu''

Milli Savunma Bakanı Akar, "(Hava Kuvvetlerimiz) Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu." dedi

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Milli Korunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tertip edil Pençe Harekatına ait, "Hava Güçlerimiz Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu." ifadelerini kullandı.

Ege ve Akdeniz'de yaşanan büyümelere değinen Akar, şunları kaydoldu:

"Barışçıl usullerle problemlerimizi çözmeye çalışırken hiç kimse benmerkezcilik yapmasın, provokasyon, tahrik peşinde koşmasın."

Bu bir sıcak büyüme haberidir. Kısa vakit içine güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekerrür ziyaret edin.

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08 Nisan 2019 - Gündem

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