07 Nisan 2019- Gündem

Milli Savunma Bakanlığından Teröristlere Bir Darbe Daha ( videolu )

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."