Milli Savunma Bakanlığından Teröristlere Bir Darbe Daha ( videolu )
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
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