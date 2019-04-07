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07 Nisan 2019- Gündem G: 08 Nisan 2019

Türkiye'den Libya'ya Seyahat Uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, "Libya'ya seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımızın son gelişmeleri takip etmeleri ve seyahat planlarını bu çerçevede gözden geçirmeleri önerilmektedir." uyarısında bulundu

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Türkiye'den Libya'ya Seyahat Uyarısı

ANKARA Anadolu Ajansı - Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki büyümelere ait bu ülkeye müteveccih seyahat ihtarı yayımladı.

"Libya'da yaşanan büyümeler ve özellikle Trablus etrafındaki çatışmalar dikkate alınarak, Libya'ya seyahat etmeyi öngören yurttaşlarımızın son büyümeleri takip etmeleri ve seyahat tasarılarını bu çerçevede gözden geçirmeleri önerilmektedir." ifadesi kullanılan ilanda, Trablus Büyükelçiliği ve Misurata Başkonsolosluğunun faaliyetlerine klasik biçimde devam ettiği belirtildi.

Duyuruda, gerekli durumlarda Trablus Büyükelçiliğine, Misurata Başkonsolosluğuna ve 24 saat hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ulaşılabileceği kaydedildi.

Büyükelçiliğe +218 21 340 11 40 / 41 / 43 / 44, Başkonsolosluğa +218 94 800 5436 ile +218 91 711 7154, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ise +90 312 292 2929 telefon numaralarından ulaşılabileceği anımsatıldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Milli Uzlaşma Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkumandan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına yolladığı yönergede, sivillerin yaşamına müteveccih tehditlere karşı Hava Güçleri Komutanlığını işlemler tertip etmekle görevlendirmişti.

Muhabir: Ahmet Furkan Mercan

07 Nisan 2019 - Gündem

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