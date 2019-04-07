Beşiktaş Beklemediği şekilde Rize’de Meşalelerle Karşılandı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Rize'de konaklayacağı otele geldi. Taraftarlar meşale ve tezahüratlarla takımlarına destekledi

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında dış sahada yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Rize'ye geldi. Özel uçak ile Trabzon'a gelen siyah-beyazlı takım, Trabzon'dan kara yolu ile Rize'ye geldi. Konvoyu Rize'de taraftarlar kalacakları otelin önünde meşale ve marşlar eşliğinde heyecanla karşıladı. Taraftarlar otel girişinde Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çiçek ibraz etti.