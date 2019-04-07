Parmak İzi İle Çalışacak Yeni Akıllı Araçlar Geliyor

ANKARA Anadolu Ajansı - ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Ar-Ge mühendisleri, arabaların sürücülerin parmak iziyle çalışmalarını sağlayacak teknoloji planlıyor.

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Hermes Elektronik'in sahibi Aytek Savaş, "Yeni TC Kimlik Kartları ile Entegre Taşıt Güvenlik, Anlık Takip ve Uzaktan İdare Hibrit Sistemleri" projelerine ait Anadolu Ajansı muhabirine bilgi verdi.

Savaş, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye bedel bulunan projelerinin Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, yürüttükleri projeyle vasıtaların yalnızca yetkilendirilmiş sürücüler tarafından kullanılmasını kastettiklerini anlattı.

Sürücünün kimlik bilgileri ile parmak izinin karşılaştırılacağı uslu elektronik devreye sahip bir aygıtın tasarımında son evreye geldiklerini bildiren Savaş, teknolojiyi yeni TC kimlik kartlarına entegre etmeyi amaçladıklarını söyledi. Savaş, projeye ait şu bilgileri verdi:

"Yeni teknolojide, sürücü vasıtaya binip yongalı kimlik kartını aygıta yerleştirecek ve parmak izini okutacak. Vasıta, sürücü yetkili ise çalışacak. Sürücü doğrulanması halinde vasıta yoluna devam edebilecek ancak sürücü doğrulanmazsa takip merkezine alarm sevk edilecek. Takip merkezi, vasıtayı uzaktan izleyerek gerek dinlerse, uygun bir noktada vasıtayı uzaktan durdurabilecek. Makine üzerinde bulunan GPS ile vasıtanın nerede olduğu kesintisiz takip edilecek.

Ayrıca aygıtımız, taşıt ile kesintisiz haberleşerek sürat, motor devri, yağ tazyiki, soğutma suyu ısısı, lastik tazyiki gibi bilgileri kaydolarak mobil telefon ağı üzerinden izleme merkezine aktaracak. Bu bilgiler, sürücünün sürüş biçimini anlık takip etmeye yaradığı gibi kaza vaziyetinde araştırılarak, sigorta gibi emellerle de kullanılabilecek."

Yeni TC kimlik kartlarının biyometrik bilgiler kapsadığına işaret eden Savaş, bu bilgilerin herkese sarih olmadığını andırdırdı. Savaş, makinenin sürücü doğrulama sisteminin kimlik kartlarında bulunan elektronik yongayı kullanacağından bu bilgilere erişilebilmesi için çok rakamda güvenlik testinin geçilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Teknolojimizin yaşama geçmesi ile otomobillerin çalınması tarihe karışacak." diyen Savaş, uygulamanın gelecekte otomobillerin elektronik sistemi içinde de yer almasını öngördüklerini söyledi.

Muhabir: Selma Kasap